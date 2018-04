Forte scossa di terremoto in Molise, magnitudo 4.2 

Una violenta scossa di terremoto è stata avvertita ad Acquaviva Collecroce, in Molise, non lontano da Campobasso. Secondo l'Istituti nazionale di geofifica e vulcanologia, la magnitudo è stata di 4,2 a una profondità di 31 chilometri. La popolazione, spaventata, si è riversata in strada.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it