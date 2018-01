Il Fondo monetario rivede al rialzo le stime sulla crescita dell'economia italiana. In particolare, nell'aggiornamento del World economic outlook, i tecnici di Washington fissano all'1,6% l'incremento del Pil nel 2017, all'1,4% nel 2018 (lo 0,3% in più rispetto a ottobre) e all'1,1% nel 2019 (lo 0,2% in più rispetto alle previsioni precedenti).

