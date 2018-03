Esplosione a Catania: tre vittime, due sono vigili del fuoco

Sono tre le vittime della violenta esplosione a Catania. Si tratterebbero di un uomo trovato carbonizzato all'interno della piccola officina per biciclette, da dove si è sprigionata la fuga di gas, e di due vigili del fuoco. Erano quattro i pompieri trasportati in due ospedali. Due hanno riportato estese ustioni. Secondo una prima ricostruzione il boato ha interessato l'edificio di via Garibaldi dove è stata inviata una squadra dopo la segnalazione dei vicini: i pompieri hanno utilizzato una motosega per tagliare il catenaccio; quando però l'attrezzo ha toccato la catena, la scintilla ha innescato l'esplosione stato che ha investito i vigili del fuoco. Nel zona del Fortino si è recato anche il sindaco Enzo Bianco. Una inchiesta è stata aperta dalla procura etnea.

