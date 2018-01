"Cavie umane per i test sui gas di scarico", bufera sui colossi dell'auto tedeschi 

VOISIN / Phanie gas di scarico (afp)

I gas di scarico delle auto diesel dei colossi automobilistici tedeschi sono stati condotti anche su alcune cavie umane, persone che godevano di buona salute: a denunciarlo sono due giornali tedeschi, Sueddeutsche Zeitung e Stuttgarter Zeitung, dopo che già il New York Times aveva riferito che Volkswagen, Daimler e Bmw avevano usato le scimmie per questo tipo di esperimenti. In particolare sarebbe stata la Società di Ricerca europea per l’Ambiente e la Salute nei Trasporti, che fa capo ai tre gruppi automobilistici ed è stata sciolta nel 2017 in seguito al 'dieselgate', ad aver promosso "un breve studio di inalazione con ossido d’azoto su persone sane". Le cavie sono poi state sottoposte a controlli presso la clinica universitaria di Aquisgrana. La ministra dell’Ambiente tedesca, Barbara Hendricks, si è detta "sconcertata".

