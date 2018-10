Borse europee: miste e poco mosse in apertura, Milano positiva

Avvio misto e poco mosso per le Borse europee. Sui mercati pesa il nuovo accordo tra Usa e Canada per rinnovare il Nafta. Nel mirino anche l'Italia e la sua legge di bilancio. Londra perde lo 0,4% a 7,480 punti. A Milano l'indice Ftse Mib ha aperto a -0,16% per passare subito dopo in positivo a +0,34%. Parigi sale dello 0,03% a 5.494 punti e Francoforte cresce dello 0,16% a 12.265 punti.

