Napoli bianca con gli occhi di un drone

Foto: Gennaro Giorgio / AGF Castel Nuovo ( Maschio Angioino)

Le immagini di #NapoliImbiancata hanno fatto il giro del mondo. Sono state pubblicate migliaia di foto e video; foto e video bellissimi. Foto e video che hanno mostrato una città per certi versi nuova, una nevicata come quella di oggi non si vedeva infatti da anni. Molti di noi non l’avevano mai vista.

Foto: Gennaro Giorgio / AGF Piazza del Plebiscito

Questa neve ha aggiunto un nuovo volto ad una città che di volti - buoni e cattivi, belli e brutti - ne ha tanti, tantissimi. E uno dei volti di questa città in questo periodo sono le tante iniziative di respiro internazionale che si stanno sviluppando presso l’Università di Napoli Federico II come la IoS Developer Academy in partnership con Apple e la DIGITA Academy in partnership con Deloitte.

E proprio uno dei ragazzi di DIGITA, Alberto Giardiello, ha aggiunto alle migliaia di immagini di Napoli con la neve, un'immagine davvero speciale. Alberto, non appena la nevicata è terminata, ha voluto mostrare #NapoliImbiancata con gli occhi di un drone.

Guardatelo il video di Alberto.

E capirete perché amo questa città e il mio lavoro e perché adoro la Academy DIGITA ed i ragazzi che la rendono ogni giorno un’esperienza speciale.



Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it