Chi ha più fan su Facebook e Instagram?

I social network hanno creato un ponte sempre più stretto tra celebrità e fan. Come scrive Forbes, che ha messo in fila le pagine più seguite su Facebook e Instagram nel 2018, rappresentano il modo più rapido per comunicare una notizia, un sentimento, un'esperienza al mondo intero. Tutto in modo istantaneo. Per i seguaci, d'altra parte, è il modo più semplice per rimanere costantemente aggiornati su quello che succede nella vita dei loro beniamini osservandone sempre più da vicino stili di vita e abitudini.

La top ten di Facebook

Se non contiamo la pagina madre che guarda tutti dall'altro, le altre nove posizioni di questa classifica sono occupate da realtà assai diverse: quattro persone fisiche di cui due calciatori, Cristiano Ronaldo e Messi, una cantante, Shakira, e un attore, Vin Diesel. Sono due anche i club di squadre sportive, entrambe spagnole, Real Madrid e Barcellona. Infine tre marchi: Samsung, Coca Cola e Tasty (che per chi non lo conoscesse lavora in ambito food e ricette con un taglio molto pop).

213.6 Facebook 159.8 Samsung 122.5 Cristiano Ronaldo 109.5 Real Madrid 107.5 Coca-Cola 102.7 Barcellona 101.9 Shakira 98.7 Vin Diesel 95.8 Tasty 89.9 Leo Messi



Nella classifica spicca la performance dell'azienda coreana che ha sfiorato il traguardo dei 160 milioni di fan, distanziando tutti i rivali. Medaglia di bronzo invece per la stella della Juventus (122,5) che ottiene più seguaci sia della sua vecchia squadra, il Real Madrid (109,5), che del suo eterno rivale, Lionel Messi (89,9).

La top ten di Instagram

È forse la classifica più interessante vista l'evoluzione e la fortuna che sta avendo il social delle foto e delle stories. I numeri qui confermano come la piattaforma sia quella preferita dai giovanissimi e come il mondo dello sport e dello spettacolo non abbia rivali in termini di conversazione e racconto. Nella top ten, e questo sì che dovrebbe far riflettere, non ci sono brand e aziende ma solo personalità del pallone e della canzone.

undefined: NaN Ariana Grande, 138.8 undefined: NaN Beyonce, 121.4 undefined: NaN Cristiano Ronaldo, 148 undefined: NaN Dwayne Johnson (The Rock), 124.4 undefined: NaN Instagram, 269 undefined: NaN Kim Kardashian, 121.9 undefined: NaN Kylie Jenner, 121.2 undefined: NaN Neymar, 107.4 undefined: NaN Selena Gomez, 144.5 undefined: NaN Taylor Swift, 113.8

Dietro il profilo della casa madre è ancora Cristiano Ronaldo (148 milioni di fan) a conquistare la vetta. L'altro calciatore presente nella lista, in questo caso, non è Messi ma il brasiliano Neymar (107,4). All'interno della classifica ci sono poi diverse cantanti come Selena Gomez (144,5) Ariana Grande (138.8), Beyonce (121,4), Taylor Swift (113,8) e attori/personaggi della tv come The Rock (al secolo Dwayne Johnson con 124,4), Kim Kardashian (121,9) e Kylie Jenner (121,2).

Non sorprende, osservando questi risultati che in termini assoluti i numeri di Instagram siano più alti di quelli di Facebook. Non pè difficile prevedere che in futuro questo divario si allargherà sempre di più, con le aziende costrette a investire e inventarsi nuove soluzioni per arrivare a scalare questa classifica che non le vede ancora protagoniste.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.