Il Gambero Rosso si rinnova in chiave green e sostenibile

Alla premiazione delle Tre Forchette l’immagine più bella è quella del “decano” Alfonso Iaccarino, dell’omonimo e famosissimo Ristorante campano Don Alfonso, emozionato sul palco, che come ricorda il direttore Laura Mantovano, aveva già ottenuto l’agognato premio Tre Forchette 30 anni fa, quando è iniziata l’avventura del Gambero Rosso con la Guida Ristoranti d’Italia. Iaccarino dice: "Allora eravamo molti di meno, oggi è bello vedere che siamo in tanti e esserci ancora".

Sono infatti 35 le Tre Forchette quest’anno ovvero i migliori ristoranti d’Italia del Gambero Rosso 2020, contro le 10 del 1991 e ben 30 i Tre Gamberi, le trattorie che si distinguono lungo lo stivale come luoghi di eccellenza.

Cosa c'è di nuovo

Qualcosa è cambiato però nel metro di giudizio dei curatori in questa edizione della guida dei 30 anni.

Ecco la nuova ripartizione dei punteggi: 50 punti per la cucina (fino lo scorso anno 60), 30 per la sala (prima 20), 20 per la cantina (invariato).

Il bonus vale 1 solo punto in un campo d’azione più ristretto: per meritarlo, fatte salve location uniche per posizione, struttura o paesaggio, bisogna davvero dare qualcosa in più in termini di formazione, etica, sostenibilità e lotta allo spreco. Una sorta di anno zero dunque per la guida che sottolinea quanto sia cresciuta l’importanza della sala e dell’accoglienza e l’importanza dell’impatto sull’ambiente. Un nuovo inizio, dove riuscire ad ottenere il massimo del punteggio è sempre più difficile.

Il ristorante si fa sostenibile

Il cibo è cultura. Studio, ricerca, sperimentazione, formazione continua sono requisiti indispensabili per un ristorante che oggi vuole stare in un mercato tanto complesso e competitivo e in un mondo che ha tanto bisogno di attenzione. Lotta allo spreco e sostenibilità “impongono” un comportamento etico e i ristoranti devono dare l’esempio.

Il ristorante è un’esperienza complessiva che nasce da un lavoro di squadra sempre più stretto tra sala e cucina, ma anche di rispetto del territorio nel quale si colloca e di amore per quello che questo territorio offre.

Molto emozionante poi vedere sul palco una carrellata di giovanissimi under 30 premiati per il loro impegno, sempre tra sala e cucina, per incitare di chi si dovrà occupare del futuro della ristorazione italiana e fare sempre meglio. Interessante poi un nuovo riconoscimento molto più che simbolico: le due forchette rosse. Si tratta dei locali in grande avvicinamento al traguardo delle Tre Forchette che vengono nominati e messi in pole position per generare curiosità e aspettative. Per tutte queste ragioni, la presentazione della Guida Ristoranti d’Italia 2020 è stata preceduta da un convegno durante il quale riflettere sulla nuova figura dello Chef che oggi ha bisogno di racchiudere in sé moltissime qualità e competenze in più di un tempo.

Riassumendo i numeri della guida

35 Tre Forchette – i migliori ristoranti

30 Tre Gamberi – le migliori trattorie

10 Tre Bottiglie – i migliori wine bar

4 Tre Mappamondi – i migliori locali etnici

3 Tre Coccotte - i migliori bistrot

3 Tre Boccali – i migliori locali dedicati alla birra

5 Due Forchette Rosse

18 Premi Speciali

I PREMI DELLA GUIDA

TRE FORCHETTE



Il punteggio è espresso in centesimi.

96

Reale – Castel di Sangro (AQ)

– Castel di Sangro (AQ) 95

Osteria Francescana – Modena

La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri – Roma

– Modena – Roma 94

Le Calandre – Rubano (PD)

Piazza Duomo – Alba (CN)

Uliassi – Senigallia (AN)

– Rubano (PD) – Alba (CN) – Senigallia (AN) 93

Don Alfonso 1890 – Sant’Agata sui Due Golfi (NA)

Enoteca Pinchiorri – Firenze

Villa Crespi – Orta San Giulio (NO)

– Sant’Agata sui Due Golfi (NA) – Firenze – Orta San Giulio (NO) 92

Cracco – Milano

Duomo – Ragusa

Madonnina del Pescatore – Senigallia (AN)

Il Pagliaccio – Roma

Quattro Passi – Massa Lubrense (NA)

Seta del Mandarin Oriental Milano – Milano

St. Hubertus dell’Hotel Rosa Alpina – San Cassiano/Sankt Kassian [BZ]

Torre del Saracino – Vico Equense (NA)

La Trota – Rivodutri (RI)

Da Vittorio – Brusaporto (BG)

– Milano – Ragusa – Senigallia (AN) – Roma – Massa Lubrense (NA) – Milano – San Cassiano/Sankt Kassian [BZ] – Vico Equense (NA) – Rivodutri (RI) – Brusaporto (BG) 91

Enrico Bartolini Mudec Restaurant – Milano

Berton – Milano

D’O – Cornaredo [MI]

Pascucci al Porticciolo – Fiumicino (RM)

Dal Pescatore – Canneto sull’Oglio (MN)

Casa Vissani – Baschi (TR)

– Milano – Milano – Cornaredo [MI] – Fiumicino (RM) – Canneto sull’Oglio (MN) – Baschi (TR) 90

Agli Amici dal 1887 – Udine

Da Caino – Montemerano (GR)

Taverna Estia – Brusciano (NA)

Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome Hotel – Roma

Laite – Sappada (BL)

Lido 84 – Gardone Riviera (BS)

Lorenzo – Forte dei Marmi (LU)

La Madia – Licata [AG]

Miramonti l’Altro – Concesio (BS)

La Peca – Lonigo (VI)

TRE GAMBERI

I locali contrassegnati da * si sono aggiudicati Tre Gamberi per la prima volta

Angiolina – Pisciotta (SA)

Antica Osteria del Mirasole con Locanda – San Giovanni in Persiceto (BO)

Antichi Sapori – Andria (BT)

Armando al Pantheon – Roma

All’Osteria Bottega – Bologna

La Brinca – Ne (GE)

Da Burde* – Firenze

Ai Cacciatori – Cavasso Nuovo (PN)

Il Capanno – Spoleto (PG)

Agriturismo Il Casaletto* – Viterbo

Consorzio – Torino

Al Convento – Cetara (SA)

Caffè La Crepa – Isola Dovarese (CR)

Ai Due Platani* – Parma

Futura Osteria – Monteriggioni (SI)

La Locanda delle Grazie – Curtatone (MN)

La Madia – Brione [BS]

Locanda Mariella – Calestano (PR)

Masseria Barbera – Minervino Murge [BT]

Nerodiseppia – Trieste

Osteria Ophis – Offida [AP]

Osteria del Treno – Milano

Pretzhof – Val di Vizze/Pfitsch [BZ]

Sora Maria e Arcangelo – Olevano Romano [RM]

Lo Stuzzichino* – Massa Lubrense (NA)

Tischi Toschi – Taormina [ME]

Trippa – Milano

Vecchia Marina – Roseto degli Abruzzi [TE]

Osteria della Villetta dal 1900 – Palazzolo sull’Oglio [BS]

Vino e Cibo* – Senigallia (AN)

