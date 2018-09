Un week end goloso in tutta Italia

Foto: AGF

Dal richiamo alla consapevolezza e alla responsabilità per la difesa dell’agro-biodiversità che lancia Terra Madre Salone del Gusto, passando per gli chef stellati di Taste of Roma, fino alle tradizioni siciliane del Cous Cous festival che raccontano una storia di contaminazioni tra ricette e musica. Per chi ama il vino poi un appuntamento speciale dedicato alle bollicine a Canelli città del vino.

Foto: AGF Terra Madre Salone del Gusto 2018

Terra Madre - Salone del Gusto a Torino – Torino 20 – 24 settembre

Alla sua dodicesima edizione il Salone del Gusto cambia definitivamente nome in Terra Madre Salone del Gusto. Terra Madre la grande idea di Carlo Petrini di far convergere da tutto il mondo produttori di cibo e contadini per parlare del nostro pianeta, imparare a conoscerlo e difenderlo. Un evento internazionale dal 20 al 24 settembre che vedrà a Torino riunirsi le comunità del cibo, gli esperti del settore, gli appassionati e i cuochi. Un’occasione per riflettere sull’agro-biodiversità. Nell’edizione 2018 Terra Madre Salone del Gusto dialogherà sempre di più con i visitatori, partendo dalla più ampia condivisione della conoscenza possibile e cercando di stimolare e favorire il cambiamento delle abitudini alimentari delle persone. Siamo chiamati ad interrogarci sulle nostre scelte e sul ruolo del cibo nel mondo. Stand, conferenze, laboratori del gusto, degustazioni, incontri. Informazioni sul sito ufficiale.

Foto: AGF Terra Madre Salone del Gusto 2018

Taste of Roma – Roma 21 – 23 settembre

Chef stellati ed emergenti della cucina italiana portano le loro proposte all’Auditorium Parco della Musica in 4 giornate di assaggi e abbinamenti. Si possono scegliere uno o più piatti gourmet e giocare ad abbinarli con una vasta selezione di etichette, cocktail e birre; Laboratori e show cooking ma soprattutto momento d’incontro per gli esperti di cibo nella Capitale. Tra gli chef: Oliver Glowig, Noda Kotaro, Cristina Bowerman, Massimo Viglietti, Riccardo di Giacinto, Heinz Beck, Roy Caceres, Francesco Apreda, Stefano Marzetti, Lele Usai, Adriano Baldassarre, Giulio Terrinoni, Franco Madama. Per informazioni sul sito ufficiale.

Cous Cous Festival – San Vito Lo Capo 21 – 30 settembre

Qui a San Vito Lo Capo si svolge il campionato del mondo per decretare il miglior Cous Cous, uno dei piatti della tradizione che maggiormente si presta a varianti e interpretazioni interessanti e intriganti. Il Cous Cous Festival però non è solo questo. È una vera festa in piena regola, ricca di cooking show, degustazioni, presentazioni di prodotti e numerosi spettacoli e concerti. Tra i vari artisti spiccano nomi come Le Vibrazioni e Carmen Ferreri. L’Expo Village ospiterà un grand tour nella vivace produzione artigiana e agroalimentare siciliana e mediterranea e Pino Cuttaia chef siciliano amato in tutto il mondo si esibirà ai fornelli con devolvendo il ricavato in beneficenza. Informazioni e programma sul sito ufficiale.

Foto: AGF/Creative

Terzo Forum internazionale Metodo Classico 20 – Canelli 22 – 23 settembre

Un appuntamento per gli amanti delle bollicine di qualità: Il Forum nazionale sul Metodo Classico.. Sabato 22 settembre alle ore 11,00, produttori, esperti, studiosi, appassionati e specialisti si danno appuntamento nelle Cattedrali Sotterranee Bosca per confrontarsi sul tema di questa edizione: la passione. Dove sta andando il metodo classico e come si sta muovendo il mercato sono gli argomenti che verranno oltre alle analisi su trend e occupazione. La scelta di realizzare a Canelli il Forum sul Metodo Classico moderato dal giornalista Vanni Cornero, è dovuta a ragioni di paternità storica. A Canelli sono infatti concentrate le case spumantiere più famose d’Italia, Bosca, Gancia, Contratto, Coppo, che a partire dagli anni 30 dell’Ottocento creano bollicine di pregio, diffondendo il piacere del brindisi made in Italy in tutto il mondo. Informazioni sul sito ufficiale.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it