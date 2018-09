Parte la terza edizione dell’incubatore di talenti “Resto Al Sud Academy”

È pronta una nuova ed entusiasmante caccia di talenti digitali nei quartieri “più disagiati” del Sud Italia. Resto al Sud Academy riparte per una terza edizione ricca di novità e opportunità per chi, ricco di talento e ambizione, abita in quelle zone che spesso hanno più difficoltà a metterne a frutto le potenzialità. L’obiettivo resta quello di offrire una opportunità di alta formazione sul marketing digitale e sui nuovi media ad un gruppo di fortunati che potranno sfruttare i contatti e le nuove competenze acquisite per progetti di ricaduta economico/sociale sul proprio territorio di riferimento. Tutto questo grazie anche alla Ninja Academy, la più grande scuola specializzata nel Marketing Digitale in Italia, che fornirà ai ragazzi selezionati la propria piattaforma di e-learning ed un percorso didattico di Alta Formazione dedicato.

Che cos’è la Resto al Sud Academy

È un incubatore di talenti che vuole arginare il fenomeno dello spopolamento del Sud. Il progetto è reso possibile grazie al fondamentale sostegno del gruppo Conad. Anche quest’anno sul sito dedicato si svilupperà un’accademia web, completamente gratuita, per tutti quei giovani del Sud che risiedono in quartieri disagiati e che hanno una inclinazione per innovazione e social media. Un’opportunità unica per conoscere il mondo del digitale e capire che si può rimanere su questo territorio (e lavorare) senza inquinare, senza cedere alle mafie, senza deturpare il territorio. I requisiti richiesti sono una inclinazione per l’innovazione e i social media, un’età compresa tra i 23 e i 29 anni, un titolo di studio universitario e la conoscenza della lingua inglese. Hanno già partecipato nelle precedenti edizioni ragazzi provenienti da Napoli, Taranto, Palermo, Catania, Sulcis, L’Aquila, Foggia, Cosenza, Caserta e Lampedusa.

Come funziona e cosa s’impara

La Resto al Sud Academy è una scuola online con un corso su social media, web grafica e web tv.

Nell’Academy si sperimentano anche le competenze acquisite testandole sulla piattaforma web Resto al Sud. Ogni corsista seguirà le lezioni in modalità delocalizzata e in più dovrà organizzare il proprio percorso operativo insieme agli altri membri del team, sotto la guida del docente-coordinatore. Il corso è offerto gratuitamente. Gli iscritti avranno anche i rimborsi per gli spostamenti e i soggiorni relativi ai vari workshop che si terranno durante l’anno.

Il tablet, la connessione e l’impegno settimanale

Ogni studente dell’Academy riceverà un tablet con la connessione gratuita per un anno. Alla fine del corso il tablet rimarrà al corsista. Il corso e la sperimentazione sul portale prevedono un impegno di 15 ore settimanali da gennaio a dicembre del prossimo anno (2019) con un programma personalizzato e flessibile da definire con il docente-coordinatore.

Resto al Sud ha organizzato nei mesi di luglio e agosto una serie di incontri nelle città e nelle regioni interessate (le selezioni si sono concentrate quest’anno in particolare in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Calabria) per promuovere l’iniziativa e coinvolgere il maggior numero di giovani nel progetto.

I partner

Main partner della Resto al Sud Academy è Conad, Consorzio Nazionale Dettaglianti, la più ampia organizzazione in Italia di imprenditori indipendenti del commercio al dettaglio, leader nel canale dei supermercati. Partner didattico della Resto al Sud Academy è, invece, Ninja Academy, la più grande scuola specializzata nel Marketing Digitale in Italia. Propone corsi di Alta Formazione sulle teorie e tecniche più avanzate del marketing utilizzando modalità formative altamente innovative ed esperienziali. I media partner della Resto al Sud Academy sono, infine, Agi Factory e Tiscali.

Il direttore dell’Academy

A dirigere la Resto al Sud Academy sarà Roberto Zarriello, laureato in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Bari, giornalista, saggista e docente di Comunicazione Digitale e Social Media all’Università Telematica ‘Pegaso’ e in vari master universitari. È il fondatore e direttore responsabile di Restoalsud.it , magazine di cultura e innovazione, e dirige la ‘ RestoAlSud Academy’. Ha fondato InstaGo, startup specializzata in gestione e consulenza Instagram.

